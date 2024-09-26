"Синие воротнички" стали богаче "белых": рабочие в России зарабатывают более 100 тысяч рублей

Работодатели в РФ чаще предлагают рабочим зарплаты от 100 тысяч рублей и выше. Таковы данные экспертов сервиса Зарплата.ру, которые публикует Lenta.Ru.

Аналитики отмечают, что уже два года на рынке труда идет борьба за персонал. Количество соответствующих вакансий выросло за год на 15 процентов. Поэтому зарплатные ожидания требуемых специалистов растут.

Такие же данные приводят другие сервисы по поиску работ. Так, средние зарплатные предложения выросли в сфере ремонтных и отделочных работ на 19% - по данным "Авито Работа", на 11% - по данным SuperJob, на 30 тысяч рублей - по данным HeadHunter.

Как рассказали эксперты, средняя зарплата рабочих сравнима с заработком менеджеров: например, маляр получает в среднем 100 тыс. рублей, примерно столько же в месяц имеет бухгалтер и водитель-курьер.

Ранее свое исследование провел портал Работа.ру. По его данным, средняя зарплата в стране за полгода впервые превысила отметку в 80 тысяч и составила 82 тысячи рублей.

"Год назад этот показатель был на 12 процентов меньше", – говорится в исследовании.

Самыми богатыми в России, по последним исследованиям, по-прежнему остаются дальнобойщики: летом этого они получали более 207 тысяч рублей. Их зарплата за год выросла почти в 2 раза. Также высокий уровень дохода у квалифицированных рабочих: фрезеровщиков (средняя зарплата – 147 тысяч), токарей (140 тысяч) и других специалистов.

С 1 октября в России зарплаты повысятся на 5%. В списке - работники федеральных вузов, медучреждений и других федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Повышение не затронет федеральных госслужащих, судей, помощников сенаторов и депутатов Госдумы. Всего зарплаты проиндексируют двум миллионам россиян.

А с 2025 года оплаты поднимутся у четырех миллионов россиян. Это связано с повышением МРОТ, который с 1 января составит 22 440 рублей.