Экс-гендиректор "Коммерсанта" стал советником министра просвещения России
Бывший генеральный директор издательского дома "Коммерсант" Владимир Желонкин вошел в руководство министерства просвещения России. Он стал советником министра Сергея Кравцова.
На сайте министерства появилась специальная карточка, в которой говорится, что Желонкин стал советником Кравцова.
В августе Желонкин покинул издательский дом, его пост занял Роман Уманский. Выдвигалась версия, что Желонкин может стать заместителем Кравцова.