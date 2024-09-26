Экс-гендиректор "Коммерсанта" стал советником министра просвещения России

Бывший генеральный директор издательского дома "Коммерсант" Владимир Желонкин вошел в руководство министерства просвещения России. Он стал советником министра Сергея Кравцова.

На сайте министерства появилась специальная карточка, в которой говорится, что Желонкин стал советником Кравцова.

В августе Желонкин покинул издательский дом, его пост занял Роман Уманский. Выдвигалась версия, что Желонкин может стать заместителем Кравцова.