На Урале ищут предполагаемого убийцу. Он ездит на машине и может быть вооружен

В Свердловской области разыскивают предполагаемого убийцу, который может быть вооружен.

Известно, что убийство произошло в уральском ЗАТО Лесной 24 сентября 2024 года. По данным Telegram-каналов, по подозрению разыскивается ранее судимый Евгений Голубчиков 1991 года рождения. Предположительно, мужчина передвигается на автомобиле ВАЗ-2114 с номерами 196 региона. Утверждается, что он может иметь при себе оружие.

Информацию о розыске Накануне.RU подтвердили в Следственном комитете РФ по Свердловской области. По данным ведомства, в Лесном был убит местный житель 1992 года рождения. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

"В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Назначен комплекс судебных экспертиз", - сообщили в СКР.