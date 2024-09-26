Александр Моор назначил начальника главного управления строительства своим замом

Павел Перевалов назначен заместителем губернатора Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области

Распоряжение 26 сентября подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

В соответствии с документом Павел Перевалов освобожден от ранее занимаемой должности начальника главного управления строительства Тюменской области. Ранее сообщалось, что Павел Перевалов будет исполнять полномочия арестованного заместителя губернатора Вячеслава Вахрина.

Вячеслав Вахрин занимал должность замгубернатора Тюменской области с 2012 года. Он курировал деятельность департаментов ЖКХ и ценовой политики, а также Государственной жилищной инспекции региона. До этого он был ее начальником.

8 июня 2024 г. Басманный суд Москвы отправил под арест заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина по делу о коррупции, в августе срок ареста продлили до 6 ноября. Его обвиняют в получении крупной взятки от бизнесмена Алексея Гоцыка (его строительная компания возводит ЖК "Вознесенский", также он является совладельцем отеля "Восток"). Вахрин – бывший депутат заксобрания Пермской области. С 2012 г. являлся заместителем губернатора Тюменской области. В данный момент находится под стражей.

"ПиГ" сообщают, что якобы Вахрина все же уволили с занимаемой должности. Официального подтверждения этой информации пока нет. На сайте властей Вахрин пока значится в списке заместителей, пусть и с указанием о приостановке исполнения обязанностей.