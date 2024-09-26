"Без тепла остаются 38 домов". Глава Новоуральска запустил горячую линию по вопросам отопления

В Новоуральске запустили горячую линию по вопросам подключения к отоплению. Об этом в своих социальных сетях написал мэр Вячеслав Тюменцев, отметив, что сейчас в городе наблюдаются проблемы с подачей тепла в квартиры.

"Сегодня мной принято решение запустить горячую линию по вопросам подключения к отоплению. Позвонив по номеру телефона 5-88-44, вы сможете оставить заявку на решение сложившейся проблемы. Она будет находиться на контроле. К большому сожалению, далеко не все управляющие компании оказались способны предоставить жителям полную и своевременную информацию и зафиксировать обращение", - написал Тюменцев.

По его словам, сейчас без тепла остаются 38 домов. В этом году частой причиной являются воздушные пробки в системе, из-за чего комнаты, квартиры, а иногда и целые подъезды, где отопление уже подключено, остаются холодными. На последнем заседании штаба Тюменцев поручил управляющим компаниям в кратчайшие сроки устранить проблемы. А пока, информацию о причинах нарушения графика и ориентировочных датах подключения горожане могут посмотреть на сайте администрации.

"Ситуация недопустимая. Надеюсь, что будут применены меры прокурорского реагирования к тем организациям, которые своевременно не выполняют свои обязательства перед жителями", - добавил градоначальник.