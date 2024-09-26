Пенсионерка из Пермского края сломала ребра знакомому из-за куска копченого мяса

В Пермском крае в деревне 76-летняя женщина сломала ребра мужчине, который в 2016 году украл у нее кусок копченого мяса и все еще не вернул за него деньги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого суда.

Инцидент произошел в мае этого года в деревне Корчевня. Пенсионерка пришла в гости к своим знакомым, которые пили алкоголь, и увидела своего обидчика. Разозлившись, женщина решила наказать должника и ударила его по голове. Мужчина упал на четвереньки, попытался подняться но "боевая" бабушка продолжила его бить ногами.

В итоге потерпевший получил закрытую травму грудной клетки.

Свою вину пенсионерка не признала и заявила, что не хотела причинить мужчине физическую боль, а лишь хотела "растормошить знакомого" и била не сильно. Женщина утверждает, что травмы мужчина получил при падении с велосипеда и избиении своим братом.

Кудымкарский городской суд квалифицировал действия подсудимой по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека) и назначил ей 1 год 6 месяцев лишения свободы. В соответствии с ч. 1 ст. 73 УК РФ суд постановил считать назначенное наказание условным.

Судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда не нашла оснований для отмены приговора и оправдания осужденной. Приговор оставлен без изменения, жалоба адвоката – без удовлетворения.