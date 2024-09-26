Энерговоры на Южном Урале украли у компании "Россети Урал" электричества на 7 миллионов

26 Сентября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Не валяйте Дурова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Челябинская область
Фото: Россети Урал

Энерговоры на Южном Урале украли у компании "Россети Урал" электричества на 7 миллионов

Энерговоры на Южном Урале украли у компании "Россети Урал" электричества на 7 миллионов - это результат 54 случаев незаконного подключения к сетям на 1,6 млн киловатт-часов.

Сотрудники компании провели рейды в Уйском, Чебаркульском, Кусинском, Катав-Ивановском, Саткинском, Ашинском муниципальных районах и Миасском, Чебаркульском, Златоустовском, Усть-Катавском городских округах Челябинской области. Они сверяли данные счетчиков, проверяли целостность пломб и выявляли незаконные методы подключения - скрытую проводку, набросы на ЛЭП. Энергетики посетили более 1000 клиентов.

Незаконное подключение к электрическим сетям и вмешательство в работу прибора учета влечет за собой наложение административного штрафа и компенсацию стоимости похищенной электроэнергии, отмечают в компании "Россети Урал".

 

Энергетики отмечают, что от электроворов страдает не только поставляющее предприятие, но и другие потребители, поскольку потребляется больше энергии, чем заложено в плане. 

Одним из наиболее эффективных инструментов снижения потерь электроэнергии остается реализация энергосервисных контрактов. Начиная с 2023 года, в зоне ответственности Златоустовских электрических сетей было установлено 27285 интеллектуальных приборов учета (2613 - в Чебаркульском городском округе, 1632 - в Уйском районе, 4742 - в Катав-Ивановском районе, 9967 - в Саткинском районе, 2648 - в Златоустовском городском округе, 5273 - в Кусинском районе. К окончанию 2025 года планируется установка 35 756 приборов учета: 20911 - в Миасском городском округе, 14435 - в Катав-Ивановском районе, 410 - в Уйском районе.

Деятельность по выявлению случаев хищения электроэнергии остается одним из приоритетных направлений деятельности компании ПАО «Россети Урал». Результатом этой работы является уменьшение затрат на оплату потерь электроэнергии, что дает энергетикам возможность направить дополнительные средства на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей Челябинской области.

Теги: Россети Урал, энерговоры, взыскание


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети