Энерговоры на Южном Урале украли у компании "Россети Урал" электричества на 7 миллионов

Энерговоры на Южном Урале украли у компании "Россети Урал" электричества на 7 миллионов - это результат 54 случаев незаконного подключения к сетям на 1,6 млн киловатт-часов.

Сотрудники компании провели рейды в Уйском, Чебаркульском, Кусинском, Катав-Ивановском, Саткинском, Ашинском муниципальных районах и Миасском, Чебаркульском, Златоустовском, Усть-Катавском городских округах Челябинской области. Они сверяли данные счетчиков, проверяли целостность пломб и выявляли незаконные методы подключения - скрытую проводку, набросы на ЛЭП. Энергетики посетили более 1000 клиентов.

Незаконное подключение к электрическим сетям и вмешательство в работу прибора учета влечет за собой наложение административного штрафа и компенсацию стоимости похищенной электроэнергии, отмечают в компании "Россети Урал".

Энергетики отмечают, что от электроворов страдает не только поставляющее предприятие, но и другие потребители, поскольку потребляется больше энергии, чем заложено в плане.

Одним из наиболее эффективных инструментов снижения потерь электроэнергии остается реализация энергосервисных контрактов. Начиная с 2023 года, в зоне ответственности Златоустовских электрических сетей было установлено 27285 интеллектуальных приборов учета (2613 - в Чебаркульском городском округе, 1632 - в Уйском районе, 4742 - в Катав-Ивановском районе, 9967 - в Саткинском районе, 2648 - в Златоустовском городском округе, 5273 - в Кусинском районе. К окончанию 2025 года планируется установка 35 756 приборов учета: 20911 - в Миасском городском округе, 14435 - в Катав-Ивановском районе, 410 - в Уйском районе.

Деятельность по выявлению случаев хищения электроэнергии остается одним из приоритетных направлений деятельности компании ПАО «Россети Урал». Результатом этой работы является уменьшение затрат на оплату потерь электроэнергии, что дает энергетикам возможность направить дополнительные средства на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей Челябинской области.