26 Сентября 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Штрафы в 100 тысяч рублей введут для родителей, чьи дети "гоняют" на мопедах

Родители детей, которые лихачат на скутерах, мопедах и квадроциклах, будут платить штрафы за ДТП: от 100 до 300 тысяч рублей. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. С предложением она обратилась к Госдуме, пишет LIFE.

Волынец отметила, что такие штрафы нужно ввести из-за возросшего количества ДТП с участием несовершеннолетних на дорогах России.

"В связи с резким увеличением случаев ДТП с участием мототранспортных средств, особенно среди несовершеннолетних, считаю необходимым внести законодательную инициативу, направленную на повышение ответственности родителей за нарушение законодательства о предоставлении детям транспортных средств, таких как квадроциклы, питбайки, мопеды, мотоциклы", — сказала омбудсмен.

Волынец предлагает установить штраф в размере до 100 тысяч рублей за первое нарушение, а за второе – уже до 300 тысяч с конфискацией транспорта. Такие меры, по мнению омбудсмена, помогут предотвратить дальнейшие трагедии на дорогах.

Также в стране могут обязать подростков получать водительские права категории А1 уже с 16 лет.

Недавно в Татарстане погиб 13-летний школьник, который "убегал" от полиции на квадроцикле. Он проехал на красный свет светофора на перекрёстке, потерял управление, слетел в кювет и перевернулся.

Теги: ДТП, мопед, скутер, мотоцикл, квадроцикл, ДТП, штраф


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