Уральский боец Петр Ян проведет поединок с бразильцем – бывшим чемпионом UFC

Стал известен следующий соперник бойца из Екатеринбурга, экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна.

Как сообщили Накануне.RU в бойцовском клубе "Архангел Михаил", который представляет спортсмен, Ян проведет поединок на турнире UFC Fight Night Macau против 5-го номера рейтинга легчайшего веса – бразильца Дейвесона Фигередо.

Турнир состоится 23 ноября в китайском Макао. Ожидается, что встреча станет главным событием вечера и бой будет пятираундовым. Сейчас боец клуба "Архангел Михаил" проходит сборы в Кисловодске.

Стоит отметить, что Фигередо дважды становился чемпионом UFC в наилегчайшем весе. В 2023 году он перешел в легчайший дивизион.

Напомним, прошлый поединок Петр Ян провел в марте нынешнего года, победив китайца Сонга Ядонга на турнире UFC 299. После этого он вернулся в Екатеринбург.