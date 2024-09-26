В Югре депутату посоветовали "не скатываться в национализм" во время обсуждения бюджета

26 Сентября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Не валяйте Дурова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Дума ХМАО

В Югре депутату посоветовали "не скатываться в национализм" во время обсуждения бюджета

Депутаты думы Югры утвердили увеличение бюджета округа на 2024-26 гг. Решение принято сегодня на заседании окружного парламента.
Читайте также:

Рост составил 20,2 млрд (2024 г.), 87 млн (2025 г.) и 66,45 млн (2026 г.). Директор департамента финансов Югры Вера Дюдина сообщила, что часть денег направят на расселение жилья, то есть будут сохранены неформальные договоренности об этом.

Большую дискуссию вызвала тема миграции. Депутат Михаил Сердюк в большом выступлении отметил, что проблема укоренения мигрантов стоит очень остро – во время СССР жители азиатских республик имели один культурный код с жителями других регионов большой страны, а теперь приехавшие иностранные специалисты не хотят принимать культурный код той страны, куда прибыли.

Депутат Михаил Селюков напомнил, что "новых россиян" иногда лишают полученного гражданства, и важно понимать, каким семьям направляют деньги из бюджета Югры – представителям коренного населения России или тем, кто получил паспорт недавно. Вице-спикер окружного парламента Наталья Западнова ответила на это, что в стране 30 лет действовали законы, которые говорили, что миграция хороша, и за месяц решить эту проблему невозможно. Депутат Халид Боюкага оглы Таги-Заде призвал Селюкова "не скатываться в национализм" и "быть осторожнее с выражениями про культурный код". Депутат Михаил Сердюк посоветовал своему коллеге Таги-Заде "учить матчасть и узнать определение национализма".

Депутаты в двух чтениях утвердили правки.

Теги: Дума Югры, бюждет, Халид Боюкага оглы Таги-Заде, Михаил Сердюк, Михаил Селюков


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.06.2024 09:00 Мск В Югре на 27,8 миллиарда увеличен бюджет 2024-26 годов
Ранее 29.11.2023 14:15 Мск В Югре окончательно утвержден бюджет на 2024 год
Ранее 29.11.2023 09:00 Мск В Югре утвержден "изящный бюджет" на 2024 год
Ранее 12.10.2023 11:36 Мск В Югре изменен бюджет округа на 2023 год
Ранее 25.05.2023 08:25 Мск В Югре утвержден отчет об исполнении окружного бюджета за 2022 год
Ранее 20.04.2023 08:45 Мск В Югре изменен бюджет на трехлетку
Ранее 24.11.2022 11:37 Мск В Югре окончательно принят бюджет на трехлетку
Ранее 24.11.2022 09:02 Мск Депутаты думы Югры приняли бюджет на 2023-25 годы
Ранее 27.10.2022 08:40 Мск В Югре вновь изменён бюджет на 2022-24 годы
Ранее 21.04.2022 08:38 Мск В Югре изменён бюджет на 2022-24 годы
Ранее 01.12.2021 12:34 Мск В бюджете Югры на ближайшую трехлетку учли проекты югорчан с "Карты развития" округа
Ранее 25.11.2021 14:08 Мск В Югре окончательно утверждён бюджет на 2022-24 годы
Ранее 25.11.2021 10:55 Мск В Югре в первом чтении принят окружной бюджет на 2022-24 годы
Ранее 28.10.2021 16:00 Мск Бюджет Югры на 2022-24 годы – залог финансовой и социальной стабильности округа

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети