В Югре депутату посоветовали "не скатываться в национализм" во время обсуждения бюджета

Депутаты думы Югры утвердили увеличение бюджета округа на 2024-26 гг. Решение принято сегодня на заседании окружного парламента.

Рост составил 20,2 млрд (2024 г.), 87 млн (2025 г.) и 66,45 млн (2026 г.). Директор департамента финансов Югры Вера Дюдина сообщила, что часть денег направят на расселение жилья, то есть будут сохранены неформальные договоренности об этом.

Большую дискуссию вызвала тема миграции. Депутат Михаил Сердюк в большом выступлении отметил, что проблема укоренения мигрантов стоит очень остро – во время СССР жители азиатских республик имели один культурный код с жителями других регионов большой страны, а теперь приехавшие иностранные специалисты не хотят принимать культурный код той страны, куда прибыли.

Депутат Михаил Селюков напомнил, что "новых россиян" иногда лишают полученного гражданства, и важно понимать, каким семьям направляют деньги из бюджета Югры – представителям коренного населения России или тем, кто получил паспорт недавно. Вице-спикер окружного парламента Наталья Западнова ответила на это, что в стране 30 лет действовали законы, которые говорили, что миграция хороша, и за месяц решить эту проблему невозможно. Депутат Халид Боюкага оглы Таги-Заде призвал Селюкова "не скатываться в национализм" и "быть осторожнее с выражениями про культурный код". Депутат Михаил Сердюк посоветовал своему коллеге Таги-Заде "учить матчасть и узнать определение национализма".

Депутаты в двух чтениях утвердили правки.