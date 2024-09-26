Губернатор Тюменской области Александр Моор уволил арестованного заместителя Вахрина

Губернатор Тюменской области Александр Моор уволил арестованного заместителя Вячеслава Вахрина. Об этом сообщает Telegram-канал "Погоны и галстуки".

Его функционал перешел к другому заму – Павлу Перевалову. Официальной информации об увольнении заместителя пока нет. Накануне.RU направило запрос в инфоцентр правительства региона.

На сайте властей Вахрин пока значится в списке заместителей, пусть и с указанием о приостановке исполнения обязанностей. При этом, список обновили недавно - в него добавлен новый заместитель Павел Тараканов, который ранее занимал должность сенатора от Тюменской области.

8 июня 2024 г. Басманный суд Москвы отправил под арест заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина по делу о коррупции, в августе срок ареста продлили до 6 ноября. Его обвиняют в получении крупной взятки от бизнесмена Алексея Гоцыка (его строительная компания возводит ЖК "Вознесенский", также он является совладельцем отеля "Восток"). Вахрин – бывший депутат заксобрания Пермской области. С 2012 г. являлся заместителем губернатора Тюменской области. В данный момент находится под стражей.