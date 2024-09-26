Украинский режим мобилизует работников металлургии, а не уклонистов - "Укрметаллургпром"

Военкомы киевского режима приходят на металлургические заводы и мобилизуют работников заводов, заявил президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков. Бизнес-ассоциации призывают правящий режим разработать механизм экономического бронирования, так как рабочих становится все меньше.

"ТЦК идет искать не тех, кто уклоняется, а приходит на рабочее предприятие, стоит на проходной и за полдня выполняет норму за 2-3 месяца", - возмущался Каленков на форуме, посвященном украинскому экспорту (продукция металлургии - одна из главных для Украины. - прим. Накануне.RU).

Все предприятия объединения ранее были признаны критически важными для экономики, однако на них уже мобилизовано около 20% работников. Например, на заводе "АрселорМиттал" в Кривом Роге забрали 3,5 тысячи рабочих, на предприятиях "Метинвеста" - около 10 тысяч. Притом что металлургические заводы создают много рабочих мест в других отраслях: одно рабочее место в металлургии тянет за собой восемь в других отраслях.

Используемая модель, когда богатый откупается от мобилизации под предлогом, что он платит больше налогов, которые идут на содержание бандеровских боевиков, Каленков считает неправильной.

Киевский режим продолжает беспощадную мобилизацию. По словам пленного военкома Николая Юрченко, который попал в плен под Угледаром, остановить ее могут только бунт общества и территориальных центров комплектования - военкоматов. Сам он был отправлен на фронт, так как не выполнил план по отлову людей для мобилизации. Проблемы с мобилизацией на Украине признают уже открыто. Люди не хотят воевать за непонятные цели.