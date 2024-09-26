В Пермском крае во время пожара погибли четверо, в том числе инвалид

В Пермском крае в поселке Уральский произошел пожар в деревянном доме на 380 квадратах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

​Сообщение о пожаре на улице Московская поступило 25 сентября в 21.18. К месту вызова направлены силы и средства в количестве 45 человек личного состава и 15 единиц техники от РСЧС. По прибытии они обнаружили, что дом полностью охвачен огнем. Рухнула кровля.

В доме проживали девять человек. Самостоятельно на улицу вышли пять жильцов, трое из них были госпитализированы. Как сообщили в краевом минздраве, были госпитализированы двое мужчин и одна женщина. На текущий момент мужчины находятся в удовлетворительном состоянии, женщина - в состоянии средней степени тяжести. Все трое продолжают лечение под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую помощь.

Судьба оставшихся четырех человек (двух мужчин и двух женщин), в том числе одного маломобильного гражданина некоторое время оставалась неизвестной. Позднее огнеборцы обнаружили их тела.

В 23.10 огонь был потушен. Сейчас продолжаются работы по разбору конструкций

В следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По данным следствия, в ночное время 25 сентября 2024 года в многоквартирном жилом доме в поселке Уральский Нытвенского городского округа Пермского края произошел пожар. В ходе тушения пожара были обнаружены тела четверых погибших: двоих мужчин 1974 и 1964 года рождения и двоих женщин, одна из которых 1955 года рождения, личность второй погибшей устанавливается.

В настоящее время следователями Нытвенского межрайонного следственного отдела с участием следователей - криминалистов регионального управления проводятся осмотры места происшествия, назначаются и проводятся необходимые экспертизы, по результатам которых будут установлены причины пожара и гибели людей. Продолжается проведение комплекса иных следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Ход расследования уголовного дела взяла на контроль прокуратура Пермского края.