В законе о запрете пропаганды чайлдфри нашли угрозу для производителей презервативов

В России вскоре могут начать наказывать за пропаганду чайлдфри. Это произойдет в том случае, если утвердят законопроект, который уже поступил в Госдуму. Юристы изучили возможное поле применения новации и выяснили, что под угрозой ответственности оказались производители средств контрацепции и другие категории людей и организаций.

"Реклама и продажа контрацептивов прямо может наводить на мысли о нежелании зачатия. Информирование женщины о ее законном праве прервать беременность и сохранение абортов в ОМС – риски для медицинских работников и организаций. Работа отелей, клубов или ресторанов с ограничением на присутствие детей – явное создание привилегий для тех, кто выбирает бездетность", - приводит РБК мнение партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерины Тягай.

Ранее правительство России поддержало идею запрета пропаганды идеологии чайлдфри. Однако соответствующий законопроект следует доработать, сочли в кабмине. Например, нужно уточнить понятие "отказ от деторождения". Это следует сделать, чтобы избежать неоправданного отнесения к пропаганде ситуаций, когда отказ от рождения ребенка вызван религиозными причинами, медицинскими показаниями или изнасилованием. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, какими будут штрафы за нарушение нового закона.

"Штрафы за нарушение составят до 400 тыс. руб. для физических лиц, до 800 тыс. руб. для должностных лиц и до 5 млн руб. для юридических лиц. По аналогии с теми, что были приняты при вашей поддержке ранее за пропаганду ЛГБТ и смены пола. Дружная и большая семья – основа сильного государства. А как вы считаете?", - написал Володин в своем telegram-канале.