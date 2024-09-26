В мэрии Екатеринбурга показали, как будет выглядеть новый детский сад в Академическом

Жителям Екатеринбурга показали, как будет выглядеть новый детский сад в районе бульвара Академика Семихатова. Здание с площадью 7 тыс. 13 кв.м. расположится в границах улиц Амундсена – Краснолесья – Михеева и сможет вместить в себя 8 групп по 25 человек. Об этом в своих социальных сетях написал директор департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Екатеринбурга Руслан Габдрахманов.

По его словам, облик дошкольного учреждения уже согласован. Им занялась архитектурная мастерская INGENIUM, которая предложила отразить на фасадах времена года. Помимо этого, объект решено сделать пластичной формы за счет сглаженных углов и переливов оттенков. Всего предусмотрено четыре блока - для разных групп детей и различных помещений.

"Приятно отметить, что новое учреждение будет соответствовать современным стандартам безопасности и комфорта. Здесь будут созданы не только уютные группы для малышей, но и игровые площадки, спортивные зоны и кабинеты для развивающих занятий", - написал Габдрахманов.

Важной частью проекта станет внедрение инновационных образовательных программ, которые помогут детям раскрыть свой потенциал. Для оформления пространства у здания решено использовать зеленые насаждения и экологически чистые материалы.



