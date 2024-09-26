26 Сентября 2024
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Фото: телеграм-канал Руслана Габдрахманова / t.me/ruslan_gabdrahmanov

В мэрии Екатеринбурга показали, как будет выглядеть новый детский сад в Академическом

Жителям Екатеринбурга показали, как будет выглядеть новый детский сад в районе бульвара Академика Семихатова. Здание с площадью 7 тыс. 13 кв.м. расположится в границах улиц Амундсена – Краснолесья – Михеева и сможет вместить в себя 8 групп по 25 человек. Об этом в своих социальных сетях написал директор департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Екатеринбурга Руслан Габдрахманов.

Архитектурно-градостроительный облик нового детсада в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: телеграм-канал Руслана Габдрахманова / t.me/ruslan_gabdrahmanov

Архитектурно-градостроительный облик нового детсада в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: телеграм-канал Руслана Габдрахманова / t.me/ruslan_gabdrahmanov

По его словам, облик дошкольного учреждения уже согласован. Им занялась архитектурная мастерская INGENIUM, которая предложила отразить на фасадах времена года. Помимо этого, объект решено сделать пластичной формы за счет сглаженных углов и переливов оттенков. Всего предусмотрено четыре блока - для разных групп детей и различных помещений.

Архитектурно-градостроительный облик нового детсада в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: телеграм-канал Руслана Габдрахманова / t.me/ruslan_gabdrahmanov

Архитектурно-градостроительный облик нового детсада в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: телеграм-канал Руслана Габдрахманова / t.me/ruslan_gabdrahmanov

"Приятно отметить, что новое учреждение будет соответствовать современным стандартам безопасности и комфорта. Здесь будут созданы не только уютные группы для малышей, но и игровые площадки, спортивные зоны и кабинеты для развивающих занятий", - написал Габдрахманов.

Важной частью проекта станет внедрение инновационных образовательных программ, которые помогут детям раскрыть свой потенциал. Для оформления пространства у здания решено использовать зеленые насаждения и экологически чистые материалы.

Архитектурно-градостроительный облик нового детсада в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: телеграм-канал Руслана Габдрахманова / t.me/ruslan_gabdrahmanov

Теги: Академический, Академика Семихатова, детсад, облик


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