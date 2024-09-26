В Екатеринбурге нашли частный дом, где "живут" больше 200 человек

В Свердловской области найдено 90 так называемых "резиновых" домов и квартир. Их обнаружили специалисты ЕМУП "Спецавтобаза".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия, больше половины из них находятся в Екатеринбурге. По данным на сентябрь 2024 года общий долг собственников таких помещений уже превысил 12 млн рублей. Самый крупный числится за частным домом на улице Торфорезов в уральской столице, где якобы проживают 209 человек. Собственник дома уже задолжал региональному оператору 2 млн рублей. Однако с каждым годом долг и число "проживающих" там только растут.

Еще один рекордсмен по числу прописанных жильцов – дом на улице Танкистов в Екатеринбурге. Прямо сейчас по этому адресу зарегистрировано 224 человека, а владелец задолжал за обращение с ТКО больше 1,5 млн рублей.

Два "резиновых" дома есть и в Белоярском городском округе. В них "живут" больше 15 человек, а задолженность составляет 230 тысяч рублей.

"Вопрос с владельцами "резиновых" помещений обычно решается в судебном порядке. Региональный оператор обращается с исками, а после по исполнительным листам работает Федеральная служба судебных приставов. Но даже это не всегда решает проблему, и не все собственники квартир и домов с массовой пропиской торопятся погашать долги", - отмечают в ЕМУП "Спецавтобаза".

Напомним, недавно на Среднем Урале был вынесен приговор по делу о фиктивной постановке мигрантов на учет. Суд отправил в колонию обвиняемую – жительницу Белоярского района.