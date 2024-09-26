"Земским" учителем или доктором можно стать до 2030 года

Программы "Земский учитель", "Земский доктор" и "Земский фельдшер" продлили в РФ до 2030 года. Такое поручение правительству давал Владимир Путин после поездки на Чукотку и в Хабаровский край в январе этого года, пишет ТАСС.

Соответствующий доклад президенту России уже предоставили. В сентябре на Восточном экономическом форуме глава государства отмечал, что решение продлить "земские" программы уже принято. На Дальнем Востоке сохранился повышенный двойной коэффициент выплат.

"Земский доктор" и "Земский фельдшер" действуют в России с 2012 года, а "Земский учитель" - с 2020-го.

Программы - это мера поддержки для работников сфер здравоохранения и образования в деревнях и селах. Специалист должен отработать там не менее 5 лет. После этого он получит единовременную выплату в размере до 2 млн рублей, в зависимости от профессии и региона работы. Деньги можно потратить на любые цели, например, на улучшение жилищных условий или погашение ипотеки.

Ранее была информация о том, что программу "Земский учитель" могут расширить на воспитателей и педагогов допобразования.