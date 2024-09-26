Госдума предложила компенсацию расходов ЖКХ, если они превышают 15% дохода семьи

В Госдуме предлагают компенсировать расходы на ЖКХ, если они превышают 15% дохода семьи.

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Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и зампред комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко направили соответствующую инициативу премьеру Михаилу Мишустину. Из документа со ссылкой на данные Росстата следует, что общая сумма долгов россиян за жилищно-коммунальные услуги в 2023 году рекордно выросла на 8,7% до 833,5 млрд руб. Рост связан с высоким ежегодным повышением коммунальных тарифов в условиях медленно растущих реальных доходов населения.

По словам депутатов, данная динамика оказывает негативное влияние на малоимущих и многодетные семьи, что, в свою очередь, не способствует демографическому росту. Отмечается, что указом президента 2024 год объявлен Годом семьи, в рамках которого кабмином должна быть проведена комплексная работа по улучшению демографической политики и укреплению института семьи, сообщают "Известия".

Должникам за жилищно-коммунальные услуги усложнили жизнь. Теперь, в случае, если ресурсоснабжающей компании придется взыскивать просрочку в суде, население будет вынуждено оплачивать колоссальные госпошлины, которые в ряде случаев могут быть сопоставимы с суммой основного долга.