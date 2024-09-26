В России появится новый механизм сдерживания цен на яйца

В России торговым сетям будет запрещено получать вознаграждения от поставщиков в размере 5% за продажу определенного количества товара.

Профильные министерства — Минэкономразвития и Минсельхоз — поддержали проект постановления кабмина, разработанный ФАС. Документ относит яйца первой и второй категории к перечню социально значимых товаров, не предполагающих выплату вознаграждения. В настоящее время к таким товарам отнесены хлеб, мясо кур, молоко.

Минсельхоза считает, что инициатива окажет положительное влияние на ценовую ситуацию на внутреннем рынке и в дальнейшем продукция птицеводства будет оставаться доступной для россиян. Ведомство отмечает, что с конца 2023 года наблюдается снижение отпускных цен на яйца. Стоимость яиц первой и второй категорий сократилась на 22,6 и 29,5% соответственно и в среднем составляет 73,2 и 58,6 руб., сообщают "Известия".

Ранее Федеральная антимонопольная служба России начала проверки крупнейших розничных торговых сетей на предмет цен на яйца. В ведомстве объяснили: проверку стоимости яиц ведут по всей товаропроводящей цепочке.