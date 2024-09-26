Минтруд хочет сократить список запрещенных для женщин профессий

Министерство труда России предложило сократить список профессий, запрещенных для труда женщин.

Как заявил заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко, внедрение технологий, совершенствование производственных процессов и организации труда исключают вредное воздействие на женский организм при управлении самоходными машинами, а также в некоторых других видах деятельности. Предлагается исключить эти позиции из перечня профессий, на которых труд женщин запрещен.

Как следует из проекта приказа, который размещен на общественное обсуждение на портале проектов правовых актов, россиянкам могут разрешить управление самоходными машинами на открытых горных работах, работы на поверхности действующих строящихся шахт, резервов, рудников, работы по обогащению, агломерации, брикетированию.

В настоящее время в перечень производств, работ и должностей, на которых ограничивается труд женщин, включено 100 профессий. До этого в список входило 456 видов работ, которые не могут выполнять женщины, сообщают "Ведомости".