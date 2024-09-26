Медведев: Обновление ядерной доктрины - "повод призадуматься" для Киева

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал новую редакцию Основ государственной политики в области ядерного сдерживания, представленную главой государства Владимиром Путиным, "поводом призадуматься" для украинской власти.

"Повод призадуматься не только гнилому неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе", – заявил политик в Telegram. Он также назвал обновление доктрины "событием, которое ждали".

Зампред отметил, что каждая ситуация, дающая основание обратиться к ядерной защите, должна оцениваться "в совокупности с другими факторами, а решение об использовании ЯО будет приниматься верховным главнокомандующим".

Президент России заявил, что условия применения ядерного оружия будут обновлены. В новой редакции "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания" агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию.