В России подорожали яйца и водка

В России инфляция на неделе с 17 по 23 сентября замедлилась до 0,06% с 0,1% неделей ранее.

С начала сентября показатель составил 0,24%, с начала года – 5,52%. Согласно данным Росстата, подорожали масло сливочное (+1,3%), сметана (1%), молоко стерилизованное (0,8%), мука пшеничная (0,6%), говядина, баранина, рыба мороженая, творог, смеси сухие молочные для детского питания, хлеб ржаной, вермишель, рис и чай черный (0,2%), яйца куриные, печенье и водка (на 0,1%).

Снижение цен произошло на плодоовощную продукцию (на 1,4%), в том числе на капусту белокочанную (-6,5%), картофель (-3,9%), морковь (-3,1%). Рост отмечается на помидоры (+1,2%), бананы (+0,9%) и огурцы (+0,6%).

Цены на непродовольственные товары на неделе увеличились. Рост цен зафиксирован на эргоферон (на 1,2%), ренгалин и поливитамины (на 0,8%), корвалол (на 0,6%), левомеколь (на 0,5%), валидол (на 0,2%).

Тарифы на проезд в трамвае выросли на 0,3%, городском автобусе – на 0,1%. Плата за ЖКУ выросла на 0,1%.

По данным Минсельхоза на 25 сентября, за год у производителей подешевели свинина (снижение на 0,5%), сахар (на 5,8%), масло подсолнечное (на 1%), крупа гречневая (на 22,9%). За прошедший месяц сократилась стоимость картофеля (на 15,1%), моркови (на 6,9%), свеклы столовой (на 6,7%), капусты белокочанной (на 1,8%), лука репчатого (на 1,4%). Данная динамика транслируется и в розницу, сообщают "Ведомости".

Тем временем, инфляционные ожидания граждан России в сентябре снизились до 12,5%. Это произошло после четырех месяцев роста,