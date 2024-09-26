НАТО готовит сценарий массовой эвакуации в случае войны с Россией

Североатлантический альянс готовит сценарий масштабной медицинской эвакуации раненных солдат в случае войны с Москвой.

Как заявил Reuters глава логистического командования НАТО генерал-лейтенант Александр Зольфранк, задача будет заключаться в том, чтобы оперативно обеспечить высококачественную помощь, в худшем случае, большому числу раненых. По его словам, в случае конфликта с Россией военные на Западе могут столкнуться с гораздо большей зоной боевых действий, большим числом раненых и временным отсутствием превосходства в воздухе. Эвакуация рассматривается, в том числе с помощью госпитальных поездов.

Агентство отмечает, что планирование медицинской эвакуации является частью гораздо более широкой инициативы Альянса по перестройке и повышению своей способности сдерживать и защищаться от любого нападения со стороны России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что решение Запада по ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь российской территории будет означать прямую войну НАТО против России. По его словам, сейчас НАТО ведет гибридную войну против России руками украинцев.