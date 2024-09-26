Продлен арест обвиняемому в нападении на губернатора Мурманской области

Александра Быданова, который обвиняется в нападении на главу Мурманской области Андрея Чибиса, оставили под арестом до 21 января 2025 года.

Как сообщил адвокат Александр Маскаленко, сторона защиты ходатайствовала о личном присутствии Чибиса 25 сентября в ходе чтений показаний, но его не было. Быданову грозит срок до 20 лет, сообщает ТАСС.

Вечером 4 апреля Александр Быданов напал на губернатора с ножом. Это случилось после встречи с жителями Апатитов у выхода из местного дома культуры. Он был задержан. Мужчина является уроженцем города Апатиты. Свой поступок он объяснил "внутренним голосом". Злоумышленник не высказывал никаких требований и не выкрикивал лозунгов перед тем, как напасть на Чибиса. В СКР сообщили, что нападавший испытывал к губернатору неприязнь, при этом лично знаком с ним не был. 12 апреля Чибис сообщил о том, что его выписали из больницы, где он лечился после ранения.