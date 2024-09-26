Зеленский: Уничтожены все тепловые электростанции на Украине

На Украине уничтожены все тепловые электростанции.

Как сообщил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН глава государства Владимир Зеленский, миллионы людей зимой могут остаться без тепла.

В июне глава государства говорил, что страна лишилась 80% тепловой электрогенерации и трети гидрогенерации. В августе директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота указал, что с начала спецоперации ГЭС Украины потеряли около 40% генерации.

Исполнительный директор энергокомпании "ДТЭК" Дмитрий Сахарук ранее заявил, что жители Украины предстоящей зимой, возможно, будут получать электроэнергию менее четырех часов в день.