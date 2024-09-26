Экс-мэр Сочи арестован по делу об особо крупной растрате
В Москве Мещанский суд арестовал бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского.
Он обвиняется в особо крупной растрате. Экс-глава города будет находиться под стражей до 18 ноября. Копайгородский вину не признал.
По словам его адвоката, следствие вменяет бывшему мэру растрату в размере более 3,5 млн руб., сообщает ТАСС.
Ранее у Копайгородского прошли обыски. Схожие мероприятия прошли у главы Хостинского района Сочи Ивана Савина и бывшего заместителя мэра города Олега Бурлева.