Экс-мэр Сочи арестован по делу об особо крупной растрате

В Москве Мещанский суд арестовал бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского.

Он обвиняется в особо крупной растрате. Экс-глава города будет находиться под стражей до 18 ноября. Копайгородский вину не признал.

По словам его адвоката, следствие вменяет бывшему мэру растрату в размере более 3,5 млн руб., сообщает ТАСС.

Ранее у Копайгородского прошли обыски. Схожие мероприятия прошли у главы Хостинского района Сочи Ивана Савина и бывшего заместителя мэра города Олега Бурлева.