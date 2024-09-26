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Фото: Министерство обороны Дании

Подрыв "Северных потоков" обошелся в $300 тысяч

Подрыв российских газопроводов "Северные потоки" в октябре 2022 года обошелся в $300 тыс.

Как сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники, диверсия финансировалась из частных средств. Ответственность за организацию подрыва несет бывший офицер сил спецопераций украинской армии Роман Червинский, который готовил и руководил группой диверсантов.

План подрыва был одобрен бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным, президент Украины Владимир Зеленский якобы не знал о подготовке нападения.

Издание пишет, что план возник за несколько лет до подрыва. Группа диверсантов состояла из нескольких дайверов, шкипера, а приказы на борту арендованной парусной яхты "Андромеда" отдавал профессиональный военный. США якобы пытались не допустить проведения диверсии.

Ранее Россия официально предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва "Северных потоков", заявил директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин. До этого сообщалось, что генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Главным фигурантом дела, по информации СМИ, оказался некий украинец "Владимир Ц." В последнее время он проживал в Польше. Кроме того, в причастности к диверсии на "Северных потоках" подозревают еще двух украинских инструкторов по дайвингу, среди них есть женщина.

Теги: Северные потоки, подрыв, газопроводы


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