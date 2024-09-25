Россия расширяет условия применения ядерного оружия

Условия применения ядерного оружия будут обновлены, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию.

В новой редакции "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания" агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию.

В проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

Россия будет рассматривать возможность применения ядерного оружия при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечения ими ее границы, заявил Путин.

Ранее газета Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила, что США могут снять запрет на удары вглубь российской территории в ближайшие недели. Американские власти сообщали, что идет проработка вопроса о снятии ограничений для Украины на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Президент США Джо Байден связал это с тем, что Иран якобы передал России партию ракет Fath-360, и теперь они "в ответ" поставят ракеты Украине.