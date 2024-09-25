В Екатеринбурге на Шарташе торжественно открыли новое здание хосписа для тяжелобольных пациентов

25 Сентября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Не валяйте Дурова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге на Шарташе торжественно открыли новое здание хосписа для тяжелобольных пациентов

В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония открытия нового здания Свято-Елисаветинской обители милосердия. Сегодня уральским журналистам показали, где тяжелобольные и потерявшие способность к самообслуживанию пациенты будут получать круглосуточный уход.

Свято-Елисаветинская обитель на ул. Изоплитная, 24а в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

На церемонии присутствовал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. По его словам, аналогов такого хосписа нет на Урале, а в стране таких и вовсе единицы. Однако это не напугало инициаторов проекта - Фонд святой Екатерины, которые занялись реконструкцией заброшенного санатория, а после детской больницы на улице Изоплитная, 24А.

Новое здание Свято-Елисаветинской обители милосердия на Шарташе(2024)|Фото: Накануне.RU

Свято-Елисаветинская обитель на ул. Изоплитная, 24а в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

"Когда мы полны сил, энергии в этой ежедневной суете мы мало задумываемся о том, что для кого-то каждый прожитый день - это уже большая радость и большое достижение. И такие условия здесь созданы для этих людей, которые нуждаются в помощи, поддержке, которые действительно готовятся уйти в мир иной - это будет происходить в совершенно в иных условиях. Где-то необходимо доброе слово, где-то медицинская помощь, Но то, чем сегодня здесь занимаются сестры, это конечно стоит очень дорогого, и подтверждает наших христианские традиции, наши христианскую мораль - всегда оказывать помощь ближним", - сказал Алексей Орлов.

глава Екатеринбурга Алексей Орлов(2024)|Фото: Накануне.RU

Сегодня Обитель отмечает свое 15-летие. До этого частично или полностью парализованные после инсульта, инфаркта или травм уральцы, а также люди, страдающие ДТП, ютились в небольшом здании без полноценной кухни и зоны прогулок. Вскоре об этом узнал Фонд святой Екатерины, который организовал масштабные работы.

Свято-Елисаветинская обитель на ул. Изоплитная, 24а в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

"15 лет братья и сестры помогают больным людям и поистине это святые люди, на которых мы должны равняться в своем ежедневном поведении. Достойно уйти из жизни - это очень большое дело. Это дело, которое, возможно, станет делом нашей жизни - в поддержке именно святой обители милосердия", - сказал директор фонда Александр Андреев.

Свято-Елисаветинская обитель на ул. Изоплитная, 24а в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Здание располагается на берегу озера Шарташ, где пациенты смогут спокойно и безопасно проводить время, гулять по аллее и дышать свежим лесными воздухом.

Свято-Елисаветинская обитель на ул. Изоплитная, 24а в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Свято-Елисаветинская обитель на ул. Изоплитная, 24а в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

озеро Шарташ(2024)|Фото: Накануне.RU

На 3 тыс. 872 квадратных метрах разместилось 27 комнат для 50 человек, зона реабилитации, в которую входят кабинеты массажа и физиотерапии, зал ЛФК, полноценная кухня, столовые и сестринские. Застройщиком выступает компания "УТПК", которая ранее уже занималась возведением Пансионата долечивания онкобольных детей при ОДКБ.

Свято-Елисаветинская обитель на ул. Изоплитная, 24а в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Свято-Елисаветинская обитель на ул. Изоплитная, 24а в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Свято-Елисаветинская обитель на ул. Изоплитная, 24а в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Свято-Елисаветинская обитель на ул. Изоплитная, 24а в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Новое здание Свято-Елисаветинской обители милосердия на Шарташе(2024)|Фото:Накануне.RU

Свято-Елисаветинская обитель на ул. Изоплитная, 24а в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Двухэтажный хоспис полностью адаптирован под маломобильных людей. Все комплектующие шкафов находятся на уровне сидячего в коляске пациента, раздвижные двери в ванные комнаты легко поддаются и не мешают показов, а панорамные окна дают лучший обзор на сосновый лес.

Свято-Елисаветинская обитель на ул. Изоплитная, 24а в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Новое здание Свято-Елисаветинской обители милосердия на Шарташе(2024)|Фото: Накануне.RU

Новое здание Свято-Елисаветинской обители милосердия на Шарташе(2024)|Фото: Накануне.RU

Свято-Елисаветинская обитель на ул. Изоплитная, 24а в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

"Спасибо проектной организации, которая смогла адаптировать бывшую больницу под хоспис. У нас получилось сделать хороший продукт. Оценивать, конечно, людям, которые будут здесь находиться. Это важно в жизни каждого человека прикоснуться к чему-то доброму, светлому. Люди будут находиться здесь последние дни своей жизни, и причастие к этому для меня очень важно", - сказал гендиректор компании "УТПК" Михаил Ивлев.

Новое пространство уже успели оценить сестры милосердия. Они рады, что наконец смогут беспрепятственно готовить еду пациентам на современной большой кухне. Новое оборудование находится и комнатах, что облегчает жизнь как постояльцам, так и сестрам.

Свято-Елисаветинская обитель на ул. Изоплитная, 24а в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Свято-Елисаветинская обитель на ул. Изоплитная, 24а в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Свято-Елисаветинская обитель на ул. Изоплитная, 24а в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Свято-Елисаветинская обитель на ул. Изоплитная, 24а в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Здесь же располагается Владимиро-Елисаветинский храм, где ежедневно будут проходить богослужения для подопечных, братьев и сестер. В июле уже состоялся чин освящения креста и купола храма. Пока внутри все еще ведут строительные работы. Авторы проекта утверждают, что утешение, духовная и моральная поддержка лежат в основе Обители.

Установка купола и креста Храма Елисаветы Федеровны при хосписе (Свято-Елисаветинская обитель на ул. Изоплитная, 24а в Екатеринбурге)(2024)|Фото: Накануне.RU

Свято-Елисаветинская обитель на ул. Изоплитная, 24а в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений(2024)|Фото: Накануне.RU

"Мы все живем и ценим жизнь. Когда ребеночек рождается - каждый знает, какая это радость. Когда он в первый раз идет, потом идет в школу, создает свою семью или у него самого уже появляются дети - это живые события, которые нас, живых, к себе притягивают. Но жизнь не исчерпывается только такими позитивными событиями. Жизнь - в ней есть и старость, и болезнь и смерть. Когда подходят эти три гостьи к человеку, то никто особенно не спешит приблизиться к ним. Человеку свойственно этого бояться, А Бог этого не боится. Бог присутствует от самого прекрасного момента рождения, во всех этих событиях и до самой кончины. Здесь то место сбора событий, о которых человек старается не думать. А Бог думает. Все те люди, которые приложили к этому усилия, в то место куда люди боятся идти, вы не побоялись. За стенами этого здания находится сам Бог, он рядом, и вы сказали: "И мы будем в том месте, Господи, где ты и где страдания". Я хочу пожелать, чтобы все, кто приложил большое или малое участие к этому святому делу, чтобы каждый почувствовал вот эту капельку большой благодати", - поведал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Храм при возводимом здании Свято-Елисаветинской обители милосердия на Шарташе(2024)|Фото: Накануне.RU

Проект храма при возводимом здании Свято-Елисаветинского хосписа на Шарташе(2024)|Фото: Накануне.RU

Свято-Елисаветинская обитель на ул. Изоплитная, 24а в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Свято-Елисаветинская обитель на ул. Изоплитная, 24а в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Свято-Елисаветинская обитель на ул. Изоплитная, 24а в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Сейчас в хосписе активно готовятся к переезду. Осталось завершить последние приготовления и Рождество подопечные Свято-Елисаветинской обители милосердия уже будут встречать на новом месте. Руководитель Свято-Елисаветинской Обители милосердия Иерей Василий Байшев поблагодарил всех, кто приложил руку к строительству и всего за несколько лет возвел новый дом, в котором люди смогут без страха, в спокойствии и благодати отправиться в последний путь.

Свято-Елисаветинская обитель на ул. Изоплитная, 24а в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

"Когда мы сегодня подъезжали к обители, меня просто пробило. Такой взрослый седой дядькой и плакал. Плакал, потому что вспомнил тех людей, которых больше нет с нами на этой земле. Это наши подопечные от 18 до 107 лет, это наши сестры и братья милосердия, это наш Отец Владимир, Отец Василий. У Бога ведь нет мертвых - у Бога все живы. И сегодня эти люди находятся в царствие небесном и они радуются вместе с нами. Спасибо всем большое", - подытожил Иерей Василий Байшев.

Иерей Василий Байшев, руководитель Свято-Елисаветинской Обители милосердия(2024)|Фото: Накануне.RU

Теги: Шарташ, Екатеринбург, Фонд святой Екатерины, хоспис, открытие


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.07.2024 16:01 Мск В Екатеринбурге освящены крест и купол храма при возводимом Свято-Елисаветинском хосписе

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети