В Екатеринбурге на Шарташе торжественно открыли новое здание хосписа для тяжелобольных пациентов

В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония открытия нового здания Свято-Елисаветинской обители милосердия. Сегодня уральским журналистам показали, где тяжелобольные и потерявшие способность к самообслуживанию пациенты будут получать круглосуточный уход.

На церемонии присутствовал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. По его словам, аналогов такого хосписа нет на Урале, а в стране таких и вовсе единицы. Однако это не напугало инициаторов проекта - Фонд святой Екатерины, которые занялись реконструкцией заброшенного санатория, а после детской больницы на улице Изоплитная, 24А.

"Когда мы полны сил, энергии в этой ежедневной суете мы мало задумываемся о том, что для кого-то каждый прожитый день - это уже большая радость и большое достижение. И такие условия здесь созданы для этих людей, которые нуждаются в помощи, поддержке, которые действительно готовятся уйти в мир иной - это будет происходить в совершенно в иных условиях. Где-то необходимо доброе слово, где-то медицинская помощь, Но то, чем сегодня здесь занимаются сестры, это конечно стоит очень дорогого, и подтверждает наших христианские традиции, наши христианскую мораль - всегда оказывать помощь ближним", - сказал Алексей Орлов.

Сегодня Обитель отмечает свое 15-летие. До этого частично или полностью парализованные после инсульта, инфаркта или травм уральцы, а также люди, страдающие ДТП, ютились в небольшом здании без полноценной кухни и зоны прогулок. Вскоре об этом узнал Фонд святой Екатерины, который организовал масштабные работы.

"15 лет братья и сестры помогают больным людям и поистине это святые люди, на которых мы должны равняться в своем ежедневном поведении. Достойно уйти из жизни - это очень большое дело. Это дело, которое, возможно, станет делом нашей жизни - в поддержке именно святой обители милосердия", - сказал директор фонда Александр Андреев.

Здание располагается на берегу озера Шарташ, где пациенты смогут спокойно и безопасно проводить время, гулять по аллее и дышать свежим лесными воздухом.

На 3 тыс. 872 квадратных метрах разместилось 27 комнат для 50 человек, зона реабилитации, в которую входят кабинеты массажа и физиотерапии, зал ЛФК, полноценная кухня, столовые и сестринские. Застройщиком выступает компания "УТПК", которая ранее уже занималась возведением Пансионата долечивания онкобольных детей при ОДКБ.

Двухэтажный хоспис полностью адаптирован под маломобильных людей. Все комплектующие шкафов находятся на уровне сидячего в коляске пациента, раздвижные двери в ванные комнаты легко поддаются и не мешают показов, а панорамные окна дают лучший обзор на сосновый лес.

"Спасибо проектной организации, которая смогла адаптировать бывшую больницу под хоспис. У нас получилось сделать хороший продукт. Оценивать, конечно, людям, которые будут здесь находиться. Это важно в жизни каждого человека прикоснуться к чему-то доброму, светлому. Люди будут находиться здесь последние дни своей жизни, и причастие к этому для меня очень важно", - сказал гендиректор компании "УТПК" Михаил Ивлев.

Новое пространство уже успели оценить сестры милосердия. Они рады, что наконец смогут беспрепятственно готовить еду пациентам на современной большой кухне. Новое оборудование находится и комнатах, что облегчает жизнь как постояльцам, так и сестрам.

Здесь же располагается Владимиро-Елисаветинский храм, где ежедневно будут проходить богослужения для подопечных, братьев и сестер. В июле уже состоялся чин освящения креста и купола храма. Пока внутри все еще ведут строительные работы. Авторы проекта утверждают, что утешение, духовная и моральная поддержка лежат в основе Обители.

"Мы все живем и ценим жизнь. Когда ребеночек рождается - каждый знает, какая это радость. Когда он в первый раз идет, потом идет в школу, создает свою семью или у него самого уже появляются дети - это живые события, которые нас, живых, к себе притягивают. Но жизнь не исчерпывается только такими позитивными событиями. Жизнь - в ней есть и старость, и болезнь и смерть. Когда подходят эти три гостьи к человеку, то никто особенно не спешит приблизиться к ним. Человеку свойственно этого бояться, А Бог этого не боится. Бог присутствует от самого прекрасного момента рождения, во всех этих событиях и до самой кончины. Здесь то место сбора событий, о которых человек старается не думать. А Бог думает. Все те люди, которые приложили к этому усилия, в то место куда люди боятся идти, вы не побоялись. За стенами этого здания находится сам Бог, он рядом, и вы сказали: "И мы будем в том месте, Господи, где ты и где страдания". Я хочу пожелать, чтобы все, кто приложил большое или малое участие к этому святому делу, чтобы каждый почувствовал вот эту капельку большой благодати", - поведал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Сейчас в хосписе активно готовятся к переезду. Осталось завершить последние приготовления и Рождество подопечные Свято-Елисаветинской обители милосердия уже будут встречать на новом месте. Руководитель Свято-Елисаветинской Обители милосердия Иерей Василий Байшев поблагодарил всех, кто приложил руку к строительству и всего за несколько лет возвел новый дом, в котором люди смогут без страха, в спокойствии и благодати отправиться в последний путь.

"Когда мы сегодня подъезжали к обители, меня просто пробило. Такой взрослый седой дядькой и плакал. Плакал, потому что вспомнил тех людей, которых больше нет с нами на этой земле. Это наши подопечные от 18 до 107 лет, это наши сестры и братья милосердия, это наш Отец Владимир, Отец Василий. У Бога ведь нет мертвых - у Бога все живы. И сегодня эти люди находятся в царствие небесном и они радуются вместе с нами. Спасибо всем большое", - подытожил Иерей Василий Байшев.