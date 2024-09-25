Рабочая группа под руководством Сергеем Ситниковым сформировала пакет предложений для расширенного заседания Президиума Госсовета, которое проводит президент

Сегодня Президент России Владимир Путин проводит расширенное заседание Президиума Госсовета по вопросам развития экспорта. Сергей Ситников - губернатор Костромской области принимает в нем участие.

Одной из ключевых тем заседания стала возрастающая роль регионов в развитии экспортного потенциала страны. В том числе, обсуждаются меры поддержки участников внешнеэкономической деятельности и продвижение отечественной продукции и брендов за пределами России.

Напомним, накануне член Госсовета, губернатор Костромской области Сергей Ситников возглавил работу одного из круглых столов по подготовке к заседанию, где были выработаны конкретные предложения по развитию экспорта. Также инициативы по итогам круглого стола будут отражены в новом нацпроекте по развитию экспорта.

Глава региона Сергей Ситников, в частности, выступил экспертом по межрегиональному сотрудничеств. В Костромской области успешно реализуются действенные механизмы, которые, в том числе, позволили в непростые ковидные времена, а затем и в период массового введения санкций со стороны недружественных государств эффективно поддерживать таких крупных костромских экспортеров, как предприятия лесной и ювелирной промышленности.

«Есть большое количество организаций, институтов, которые занимаются вопросами развития экспорта, но мы видим, что во многом им не хватает интеграции, взвешенных решений для достижения общей цели увеличения экспортного потенциала и экспорта российских товаров. Для Костромской области актуальный вопрос государственной поддержки экспортеров, чтобы логистика была дешевле. На той стороне, куда экспортируются товары из Костромской области, также необходимы действенные институты поддержки и продвижения нашей продукции», – отметил Сергей Ситников.

Как отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, Костромская область – один из тех регионов, где система федеральных и региональных инструментов нацелена на эффективную поддержку каждого конкретного субъекта внешнеэкономической деятельности.

«Поддержка отраслевого сегмента является визитной карточкой региона. И, на наш взгляд, это правильная стратегия. Бренд «Сделано в России» в Костромской области концентрируется на сильных региональных брендах – это хорошая синергия, которую мы предлагаем другим регионам, как наилучшую практику», – отметила Вероника Никишина.

«Костромская область под руководством губернатора Сергея Ситникова принимает действенные меры по поддержке экспортеров. Более того, продвигает на федеральный уровень законодательные инициативы для развития этой сферы. Например, в этом году был принят закон, устанавливающий добровольный порядок клеймения ювелирных изделий, поставляемых на экспорт. Над этой инициативой мы работали несколько лет. Теперь эти барьеры сняты и нашим ювелирам будет легче продвигать свои товары на экспорт», - подчеркнул сенатор Николай Журавлёв.