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Фото: Накануне.RU

11 млрд рублей выделят в России на защиту аэропортов от дронов

11 миллиардов рублей направят на защиту российских аэропортов от дронов. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на обновленный федеральный проект по обеспечению безопасности и "формированию сертификации" беспилотных авиационных систем.

Речь идет о 20 аэропортах (аэродромах) в федеральной собственности и 11 – в частной. Один крупный аэропорт первой категории будет защищен уже в следующем году, остальные – в 2026-ом.

Сейчас, например, аэропорт Сочи уже имеет оборудование по борьбе с беспилотниками, некоторые другие – тестируют оборудование.

По данным Росавиации на 1 апреля, 31 аэропорт в России имеет первую категорию (среди них — Внуково, Домодедово, Шереметьево и другие крупные аэропорты), еще 21 — вторую (всего же существует пять категорий). Все они к 2028 году должны быть оснащен системами антидроновой защиты.

Какие именно объекты получат новое оборудование в числе первых, пока неизвестно.

Теги: аэропорт, Россия, беспилотник, дрон, защита


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