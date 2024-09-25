В Челябинской области студентов научат управлять сельскохозяйственными дронами

В Южно-Уральском агропромышленном колледже, который находится в селе Аргаяш Челябинской области, открывают новые, довольно необычные образовательные программы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе минсельхоза Челябинской области.

Особое внимание публики привлекло направление подготовки "Беспилотные авиационные системы". Учебный центр, помимо аудиторий для теоретических занятий, будет включать полетную зону на открытом пространстве. Перед тем как начать отрабатывать навыки управления беспилотниками на открытом пространстве, студенты будут тренироваться в малой полетной зоне, так называемом "закрытом кубе".

Как отметили в минсельхозе, беспилотные летательные аппараты весьма полезны в обработке полей и при контроле состояния растений в труднодоступных местах. Также беспилотники используются в энергетике для проверки целостности линий электропередач.

Преподаватели в рамках открытия новой специальности прошли переподготовку в Центре высоких технологий в Екатеринбурге по программе "Кадры для беспилотных авиационных систем".