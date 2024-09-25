Законопроект о пропаганде чайлдфри внесен в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект о пропаганде чайлдфри. Он относится к деструктивному, то есть требующему удаления контенту, продукции, которая формирует негативное отношение к семье, детям и пропагандирует отказ от деторождения.

"Сегодня есть как многотысячные паблики по теме "чайлдфри", так и много другой аудиовизуальной продукции, которая легко находится по запросу о необходимости иметь детей. Санкции в отношении тех, кто будет нарушать закон предложены аналогичны тем, что уже сейчас действуют", - цитирует пресс-служба "Единой России" депутата Эльвиру Аиткулову.

Ранее правительство России поддержало идею запрета пропаганды идеологии чайлдфри. Однако соответствующий законопроект следует доработать, сочли в кабмине. Например, нужно уточнить понятие "отказ от деторождения". Это следует сделать, чтобы избежать неоправданного отнесения к пропаганде ситуаций, когда отказ от рождения ребенка вызван религиозными причинами, медицинскими показаниями или изнасилованием. Спикер Госдумы Вячеслав Вололин сообщил, какими будут штрафы за нарушение нового закона.

"Штрафы за нарушение составят до 400 тыс. руб. для физических лиц, до 800 тыс. руб. для должностных лиц и до 5 млн руб. для юридических лиц. По аналогии с теми, что были приняты при вашей поддержке ранее за пропаганду ЛГБТ и смены пола. Дружная и большая семья – основа сильного государства. А как вы считаете?", - написал Володин в своем telegram-канале.