В Прикамье смягчили приговор подростку, изнасиловавшему и сжегшему школьницу

Судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда изменила приговор подростку из Октябрьского, который изнасиловал и сжег заживо свою подругу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого суда, осужденному смягчили наказание до девяти лет и девяти месяцев лишения свободы. Он освобожден от наказания по ст. 167. УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) в связи с истечением срока давности.

По остальным статьям обвинения наказание оставлено прежним. Кроме того, снят арест с имущества родителей осужденного в связи с тем, что на момент рассмотрения дела в Пермском краевом суде он достиг совершеннолетия.

Напомним, 24 июня 2024 года Октябрьский суд Пермского края признал обвиняемого подростка виновным в изнасиловании и убийстве и приговорил его к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

В ночь на 8 июля 2023 года девушка по приглашению парня пришла к нему домой, когда дома не было взрослых. Подросток напоил ее самогоном и изнасиловал, а чтобы скрыть следы преступления, облил бензином и поджег. После - бросил умирать на железной дороге, рядом со станцией Чад, удалил всю переписку с ней и разбил ее телефон.

Пострадавшую увидел машинист проезжающего мимо поезда, вызвал полицию и скорую. С 85% ожогов тела ее доставили в больницу. На девятый день комы, 18 июля, девушка умерла.