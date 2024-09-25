Экс-совладелец банка "Югра" заплатит 220 млрд

Экс-совладелец банка "Югра" Алексей Хотин заплатит 220 млрд руб. Так решил Замоскворецкий суд Москвы.

Решение – результат рассмотрения иска Федеральной налоговой службы. Группа компаний "Русь Ойл", бенефициаром которой является Алексей Хотин, а точнее – юрлица, входящие в этот холдинг, не уплатили 220 млрд руб. налогов и пеней государству, пишет telegram-канал "112".

Напомним, в марте суд приговорил Хотина к девяти годам колонии за растрату 23,6 млрд рублей банка "Югра". Суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 г. До этого ЦБ ввел в банке временную администрацию, а затем отозвал у него лицензию. В апреле 2019 г. под домашний арест был отправлен мажоритарный акционер банка Алексей Хотин. Причина – уголовное дело, возбужденное по факту хищения денег банка. Позже было возбуждено новое дело, оно касается растраты 283 млрд руб., принадлежащих банку. Сумма совокупного ущерба по всем уголовным делам превысила 290 млрд руб.