Екатеринбургский митрополит анонсировал строительство детского хосписа на берегу Шарташа

В Екатеринбурге появится хоспис для помощи тяжелобольным детям. Об этом на сегодняшнем открытии нового здания Свято-Елисаветинской обители милосердия (центр ухода за тяжелобольными людьми) сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

По его словам, есть замечательный проект детского хосписа на берегу озера Шарташ. Конкретных сроков по его строительству Евгений пока озвучивать не стал.

"Есть желание, намерения, земля, люди. Но должно быть принято решение. И отвечать за людей, которые будут вкладывать свои средства, силы, ресурсы – это очень непросто. Но я надеюсь, что этот туман вскорости рассеется", - заключил митрополит.

Предполагается, что реализацией проекта займутся городские благотворители.