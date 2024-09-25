В Тюменской области школьницу избили в туалете

В селе Луговое Тюменского района в школьном туалете избили девочку. Информация об этом опубликована в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.



Мать пострадавшей опубликовала пост, в котором сообщила, что ее дочь избила одноклассница. Несколько других девочек ее держали. У школьницы, по заключению ОКБ 2, ушиб мягких тканей носа, ушиб века и окологлазничной области, ушиб и гематома век и параорбитальной области обоих глаз, ушибы мягких тканей головы.