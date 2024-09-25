25 Сентября 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Сразу два земснаряда, построенные астраханскими корабелами, спущены на воду

Уникальное событие состоялось сегодня на производственной площадке ОСК «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта ОСК. Здесь в один день торжественно спустили на воду два земснаряда с роторным и фрезерным рыхлителями проектов 93.159 и 93.159.1. В церемонии принял участие председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев.

В 2020 году предприятие выиграло два открытых конкурса, объявленных Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК), на строительство четырёх самоходных земснарядов проектов 93.159 и 93.159.1. Лизингополучателем выступает Федеральное агентство морского и речного транспорта.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Наши корабелы своим трудом решают стратегическую задачу по обновлению дноуглубительного флота в России. Построенные астраханскими судостроителями земснаряды уже активно участвуют в реализации программ дноуглубления в разных регионах. С учетом развития внутреннего водного транспорта и международного транспортного коридора «Север — Юг» важно сохранить заданный темп строительства дноуглубительного флота»,– подчеркнул Денис Афанасьев.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Новые земснаряды предназначены для дноуглубительных работ при температуре воздуха от -10ºС (без льда на воде) до +35ºС. Длина судна составляет 50 м, ширина – около 12 м. За час земснаряд способен поднять со дна до 900 кубометров грунта. Такие суда удобны для работы с илом, топким грунтом, песком различной зернистости и взвешенности, глиной и гравием.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Серия «астраханских» земснарядов запустила масштабный проект обновления дноуглубительного флота России. Новые, высокоэффективные суда позволяют службам успешно справляться с проблемой обмеления рек, каналов и водоёмов. Первые два земснаряда «Лотос-1» и «Лотос-3» уже переданы в эксплуатацию в августе 2023 и 2024 годов. Сейчас они работают в Волго-Каспийском морском судоходном канале, а также на Северной Двине.


Теги: оск лотос, земснаряд, судостроение, дгоуглубительные работы


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