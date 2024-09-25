Более 300 компаний из 30 стран мира: В Астрахани идет подготовка к международному форуму

Свыше 40 ведущих спикеров-практиков примут участие во II международном форуме «МТК Север-Юг — новые горизонты. Быстрый выход на премиальные рынки Ирана, Востока, Южной Азии, Восточной Африки и Индии», который пройдет в Астрахани с 13 по 15 ноября.

В настоящий момент идет активная регистрация участников и экспертов. Как отметил в своем обращении к участникам форума Генеральный директор Ассоциации «Деловой центр экономического развития СНГ» Вадим Ганин, создание новых и модернизация существующих транспортных коридоров, включая МТК «Север-Юг», — это залог успешного экономического взаимодействия России и стран СНГ.

«Уверен, что Астраханский форум станет плодотворной площадкой для диалога, обмена опытом и выработки конкретных решений. Деловой центр СНГ готов оказать всестороннюю поддержку в реализации совместных проектов», — считает Вадим Ганин.

Напомним, в Астраханской области, который станет площадкой для проведения масштабного события, по итогам прошлого года прошлого года был достигнут рекордный за 10 лет показатель грузооборота через местные порты, в том числе за счет востребованности «Север-Юга». Как отметил министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский, назначение «Север-Юг» переформатировано. Это уже не обеспечение европейского транзита в Азию, а транспортировка российских товаров в Центральную и Восточную Азию, в Индию, обеспечение необходимого России транзита импорта.

«Важным участком МТК „Север-Юг“ является Волго-Каспийский морской судоходный канал. В 2023 году выполнено поручение Президента по увеличению проходной осадки в канале до 4,5 метра. В этом году дноуглубительные работы продолжаются. В Астраханской области сформирован Каспийский кластер. Он объединил две особые экономические зоны, портовую и промышленно-производственного типа. Возрастающий объем грузоперевозок на Каспии требует современного флота. В регионе строится серия из 4 контейнеровозов проекта 00108, адаптированных под Каспийское море. Они могут перевозить до 530 контейнеров. Началось строительство серии из 4 сухогрузов проекта RSD-81. Новые суда будут активно использоваться для перевозок по Каспию в рамках МТК „Север-Юг“», — сказал министр.

Организаторы форума проводят большую подготовительную работы в преддверии масштабного события. Так, в ходе рабочей встречи главы ГК «РусИранЭкспо» Александра Шарова с генконсулом Ирана в Астрахани господином Мехди Акучекианом, поднимался вопрос о важности участия в форуме иранского бизнеса в связи со всё возрастающей ролью коридора «Север-Юг» и кратном наращивании товарооборота по данному маршруту за последние годы. Встреча прошла при поддержке Астраханской торгово-промышленной палаты и министерства внешних связей Астраханской области.

«В настоящее время иранские и российские бизнесмены лучше знают друг друга, и это способствует расширению торговли. Если инфраструктура на транзитных маршрутах Ирана и России будет достроена, время, затраченное на перемещение грузов, значительно сократится. Коридор „Север-Юг“ должен процветать. За последние несколько лет были приняты важные меры в экономической сфере. Если вы посетите порты Астрахани, особенно ПАО „Астраханский порт“ (Солянка), вы поймете, что пропускная способность портов возросла в разы. У нас даже есть „холодный коридор“ в порту Солянка, через который можно импортировать фрукты и овощи из Ирана в Россию. Мы также убеждены, в том, что II международный форум „МТК Север-Юг — новые горизонты“ в Астрахани определенно может быть полезен», — сообщил Мехди Акучекиан в рамках рабочей встречи.

С 13 по 15 ноября в Астрахани пройдет II международный форум «МТК Север-Юг — новые горизонты. Быстрый выход на премиальные рынки Ирана, Востока, Южной Азии, Восточной Африки и Индии». Его участниками станут более 300 компаний из 30 стран мира. Это представители российского и иностранного бизнес-сообщества, экспортно-импортных компаний, банковской сферы, логистики, промышленности, сельского хозяйства и госструктур. Насыщенная трехдневная программа включает в себя мастер-классы по экспортному маркетингу компаний сектора АПК, профильные семинары по финансовым платежам в период санкционных ограничений, а также знакомство с единственной на Каспийском море портовой особой экономической зоной. В программе форума — обсуждение вопросов эффективности транспортно-логистических маршрутов «Север-Юга», стоимости грузоперевозок, финансовых схем движения трансграничных платежей и страхования грузов.

Организаторами форума выступают ГК «РусИранЭкспо» и Каспийский международный интеграционный клуб «Север-Юг» при поддержке правительства Астраханской области в лице министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области, Межрегиональной общественной организации «Московская ассоциация предпринимателей», Ассоциации экспортеров и импортеров (экосистема МАП), канала «МЕДИАМЕТРИКС».