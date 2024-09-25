Оскорбившего русских девушек блогера Джумабоя арестовали

Блогера Джумабоя (настоящее имя – Салмон Раджабзод), который снимал оскорбительные видео с русскими девушками, арестовали. На него завели уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды

Гражданина Таджикистана задержали еще 7 января за видео, в котором он говорил, что "скоро все русские девушки будут наши", а также хвастался о том, как с "Наташкой кайфовал". Через 2 дня его отпустили под домашний арест.

Раджабзод отрицает свою вину и утверждает, что на видео звучит не его голос. По его словам, видеоролик был фейковым, а сам он очень любит и уважает Россию и российских девушек.

Прокуратура посчитала, что блогер может сбежать из-под домашнего ареста и настояла на аресте.

На Раджабзода завели уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Джумабоя отправили в СИЗО.

Теперь ему "светит" до 6 шести лет лишения свободы, сообщает SHOT.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее поручил руководителю московского главка СК доложить о ходе проверки видеороликов блогера.