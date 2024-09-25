В Астрахани готовят масштабный агрофестиваль с ярмаркой и животноводческой выставкой

Большой агрофестиваль готовятся провести в Астраханской области. Мероприятие планируется на 28 сентября, место проведения - СЗК «Звёздный». Работа агрофестиваля начнется в 8.00.

Гостям и посетителям представят животноводческую выставку, будет работать большая сельскохозяйственная ярмарка, где можно будет приобрести продукцию более 200 местных фермеров. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области.

Овощи, фрукты, молоко, мясо и рыбу посетители смогут приобрести по доступным ценам. Кроме того, как отметил глава регионального минсельхоза Руслан Пашаев, районы – участники мероприятия развернут тематические подворья с традиционными астраханскими угощениями.

На мероприятии также пройдёт фестиваль арбузов. Фермеры представят различные сорта бахчевых культур.