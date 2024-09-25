Мошенники создали фейковый аккаунт южноуральского мэра

Глава Агаповского муниципального района Челябинской области Артем Яхимович 25 сентября сообщил в своем телеграм-канале о том, что неизвестные люди писали его коллегам с фейкового аккаунта, от лица самого Яхимовича.

Глава района отметил, что по важным вопросам он старается звонить лично. Кому и зачем понадобилось подделывать аккаунт главы муниципального района, остаётся загадкой.

Отметим, что в феврале 2024 года неизвестные создали фейковый аккаунт главы Екатеринбурга Алексея Орлова.