Shot: умер актер Роман Мадянов

Умер актер Роман Мадянов. Ему было 62 года.

Telegram-канал Shot утверждает, что причиной смерти артиста стал рак легких: весной артисту диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и лёгкого. Врачи также нашли кисты, которые образовались в почках, селезёнке и печени. О смерти актера высказалась его коллега по цеху Екатерина Стриженова.

"Рома, дорогой! Сколько раз мы рыбачили и ты всегда побеждал , потому что рыба шла к тебе на удочку с удовольствием. Любой рассказ из твоих уст доводил нас до исступления. Как же с тобой рядом всегда тепло и хорошо. И какой же ты восхитительный артист, я всегда отмечала твой талант, а ты смущался и краснел. Любовь к тебе всенародная. Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе небесного", - написала Стриженова в своем telegram-канале.

Мадянов родился 22 июня 1962 г. в подмосковном Дедовске. Служил в московском академическом театре имени Маяковского. Массовому зрителю он известен по роли майора (впоследствии – подполковника, полковника) Колобкова в сериале "Солдаты".