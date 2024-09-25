В Челябинске судебные приставы задержали эксгибициониста

Сотрудники Калининского РОСП г. Челябинска пришли на помощь женщине с ребенком и задержали эксгибициониста. Об этом 25 сентября сообщили Накануне.RU в пресс-службе главного управления судебных приставов по Челябинской области.

По версии ведомства, начальник Калининского районного отдела судебных приставов Максим Голоднов и судебный пристав-исполнитель Александр Макаров, проходя мимо жилого дома, услышали крики о помощи. Приставы подбежали к женщине с коляской, в которой находился четырехлетний ребенок.

"Она сообщила нам, что гуляла с ребенком, когда некий мужчина подошёл к ней и совершил акт эксгибиционизма", – рассказывает Максим Голоднов.

Сотрудники службы судебных приставов обошли ближайшую территорию и заметили подозрительного мужчину, сидящего на лавочке во дворе. Женщина его опознала, после чего приставы задержали мужчину до приезда полиции.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Отметим, что в Челябинске был зафиксирован аналогичный случай в мае 2023 года – тогда эксгибициониста задержали около школы.