25 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

В Югре школы и детские сады уходят на дистант

В Югре переведено на дистанционное обучение восемь групп в шести детских садах в пяти муниципальных образованиях, 66 классов 25 школ в девяти муниципальных образованиях, 43 группы в двух колледжах, одна группа в ВУЗе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

Сообщается, что зарегистрировано 139,7 случаев ОРВИ на 10 тыс. населения, что выше, чем на предыдущей неделе и превышает эпидемический порог на 49,65%. Наибольшая заболеваемость отмечается среди детей от семи до 14 лет и составила 434,87 случаев на 100 тысяч населения.

Заболеваемость COVID-19 относительно прошлой недели повысилась до 9,7 случаев на 100 тыс. населения. Большинство случаев зарегистрировано в форме ОРВИ (98,2%), а также в виде пневмоний (1,8%). Заболеваемость внебольничными пневмониями выше уровня предыдущей недели и составила 28,3 случая на 100 тыс. населения, что выше среднего многолетнего уровня на 23,5%. Взрослые составляют основную долю заболевших (61,5%), соответственно дети составляют 38,5%. Заболеваемость энтеровирусной инфекцией выше уровня минувшей недели. По предварительным диагнозам заболеваемость составила 4,3 случая на 100 тыс. населения. Наибольшая заболеваемость среди дошкольников.

Теги: дистанционное обучение, ОРВИ, коронавирус, дистант


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