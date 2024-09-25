Межрегиональный молодёжный форум по туризму завершил работу в Астрахани

25 Сентября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Не валяйте Дурова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Межрегиональный молодёжный форум по туризму завершил работу в Астрахани

В Астраханской областной научной библиотеке имени Н.К. Крупской накануне прошла встреча, посвящённая Межрегиональному молодёжному форуму по туризму в рамках программы комплексного развития молодёжной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых». Организатором встречи выступило Агентство по делам молодежи Астраханской области.

Участники форума собрались вместе, чтобы обсудить актуальные вопросы развития туризма, поделиться опытом и идеями. В рамках встречи сотрудники библиотеки провели обзорную экскурсию и познакомили молодежь с книгами, представленными на выставке «Увидеть все вокруг и мир познать».

(2024)|Фото: astrobl.ru

На выставке, приуроченной ко Дню туризма, была представлена литература, отражающая различные аспекты туризма: атласы, путеводители, альбомы, заметки путешественников. Особое внимание на выставке было уделено разделу, посвящённому Астрахани. В этом разделе были представлены книги, рассказывающие об истории, культуре и достопримечательностях нашего города. Посетители выставки смогли узнать больше о богатой истории Астрахани, её уникальных архитектурных памятниках и природных красотах.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Напомним, с 22 по 24 сентября в Астрахани состоялся Межрегиональный молодёжный форум по туризму. Его участниками стали порядка 200 увлеченных туризмом молодых людей из Республики Калмыкия, Республики Дагестан, Донецкой Народной Республики и Астраханской области.

Гостей форума приветствовал руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области Виктор Нуртазин: «Хочется, чтобы здесь вы действительно вдохновились. И этому будет сопутствовать и наша Астраханская область, и погода, которая радует, и люди, которых вы здесь встретите. Потому что люди — это самая главная наша ценность. Как и всей нашей страны».

После чего участники посетили экскурсию по Астраханскому кремлю и фестиваль «Астрахань туристическая».

(2024)|Фото: astrobl.ru

Основной целью форума стала разработка проектов в области туризма и туристических маршрутов с последующей реализацией этих инициатив на территории региона, поэтому в рамках форума для участников прошли образовательные лекции и дискуссии с экспертами в различных областях.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В завершающий день прошла защита проектов, где участники форума презентовали свои идеи. За день пять команд разработали проекты, направленные на развитие туризма в Астраханской области.

Эксперты поддержали идеи участников, а сами инициативы могут быть реализованы и в регионах-участниках. Каждый проект будет доработан и реализован на территории Астраханской области. Мероприятие реализовано в рамках программы комплексного развития молодежной политики в регионах РФ «Регион для молодых». Организаторами форума являются ГБУ АО «Молодежный центр» агентства по делам молодежи Астраханской области.

Теги: молодежный форум по туризму, туристические маршруты, обзорные экскурсии, путешественники


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети