Межрегиональный молодёжный форум по туризму завершил работу в Астрахани

В Астраханской областной научной библиотеке имени Н.К. Крупской накануне прошла встреча, посвящённая Межрегиональному молодёжному форуму по туризму в рамках программы комплексного развития молодёжной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых». Организатором встречи выступило Агентство по делам молодежи Астраханской области.

Участники форума собрались вместе, чтобы обсудить актуальные вопросы развития туризма, поделиться опытом и идеями. В рамках встречи сотрудники библиотеки провели обзорную экскурсию и познакомили молодежь с книгами, представленными на выставке «Увидеть все вокруг и мир познать».

На выставке, приуроченной ко Дню туризма, была представлена литература, отражающая различные аспекты туризма: атласы, путеводители, альбомы, заметки путешественников. Особое внимание на выставке было уделено разделу, посвящённому Астрахани. В этом разделе были представлены книги, рассказывающие об истории, культуре и достопримечательностях нашего города. Посетители выставки смогли узнать больше о богатой истории Астрахани, её уникальных архитектурных памятниках и природных красотах.

Напомним, с 22 по 24 сентября в Астрахани состоялся Межрегиональный молодёжный форум по туризму. Его участниками стали порядка 200 увлеченных туризмом молодых людей из Республики Калмыкия, Республики Дагестан, Донецкой Народной Республики и Астраханской области.

Гостей форума приветствовал руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области Виктор Нуртазин: «Хочется, чтобы здесь вы действительно вдохновились. И этому будет сопутствовать и наша Астраханская область, и погода, которая радует, и люди, которых вы здесь встретите. Потому что люди — это самая главная наша ценность. Как и всей нашей страны».

После чего участники посетили экскурсию по Астраханскому кремлю и фестиваль «Астрахань туристическая».

Основной целью форума стала разработка проектов в области туризма и туристических маршрутов с последующей реализацией этих инициатив на территории региона, поэтому в рамках форума для участников прошли образовательные лекции и дискуссии с экспертами в различных областях.

В завершающий день прошла защита проектов, где участники форума презентовали свои идеи. За день пять команд разработали проекты, направленные на развитие туризма в Астраханской области.

Эксперты поддержали идеи участников, а сами инициативы могут быть реализованы и в регионах-участниках. Каждый проект будет доработан и реализован на территории Астраханской области. Мероприятие реализовано в рамках программы комплексного развития молодежной политики в регионах РФ «Регион для молодых». Организаторами форума являются ГБУ АО «Молодежный центр» агентства по делам молодежи Астраханской области.