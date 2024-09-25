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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Расследовать визит Зеленского на завод в Пенсильвании требуют конгрессмены США

В США призвали провести расследование визита Зеленского на военный завод в Пенсильвании. Письмо об этом написали девять конгрессменов и направили его генеральному инспектору американского министерства юстиции.

Зеленского обвиняют в растрате денег американских налогоплательщиков, а также в агитации в пользу Харрис, пишут РИА Новости.

По словам политиков, поездка на военный завод могла быть политически мотивированной: Зеленского в ней сопровождали чиновники-демократы, а это нарушает местные законы, которые запрещают федеральным чиновникам участвовать в политике во время исполнения служебных обязанностей.

Кроме того, письмо с требованием расследования связано с возможным использованием военного имущества США и федеральных ресурсов в связи с приездом Зеленского. Так решили из-за того, что глава киевского режима, возможно, прибыл в Пенсильванию на военном самолете ВВС США, а его безопасность обеспечивала Секретная служба. Как отмечают конгрессмены, все это "оплачивалось средствами налогоплательщиков" США.

Зеленский в воскресенье, 22 сентября, начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон. Как отмечают СМИ, он сразу же попросил больше снарядов.

СМИ ранее сообщали, что в США расценили визит Зеленского на военный завод как вмешательство в американские выборы из-за предполагаемой поддержки кандидата в президенты Камалы Харрис.

Ранее сообщалось, что Зеленский на заседании Совбеза ООН выступил против проведения переговоров с Россией для решения конфликта. Запад же не принял "план победы" президента Украины.

Теги: Зеленский, конгресс. расследование, завод, Пенсильвания


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