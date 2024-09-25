Депутаты утвердили отставку мэра Тольятти

В Тольятти депутаты городской думы утвердили отставку теперь уже экс-мэра Николая Ренца. В своем обращении к политикам он сообщил, что "ему было очень непросто, но он вынужден принять такое решение по сугубо личным причинам".

"Особо хочу поблагодарить сегодня всех, кто не остаётся в стороне от работы по поддержке наших бойцов, кто своим трудом, временем, силами, здоровьем, деньгами, организационными ресурсами вкладывается в это благое дело. Я планирую заниматься именно этой темой, буду стараться таким образом помогать. Надеюсь, что в этой работе я найду среди вас сторонников и помощников", - цитирует Ренца пресс-служба мэрии.

Ренц родился 12 марта 1956 г. в Темиртау (Казахстан). Кандидат медицинских наук. Заслуженный врач Российской Федерации. Депутат Самарской губернской Думы I – VI созыва. Заместитель председателя комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике, член комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции. 30 апреля 2021 г. вступил в должность главы Тольятти.