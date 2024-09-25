Тюменские нефтепроводчики приняли участие во всероссийской экологической акции "Сохраним лес"

Более 150 работников "Транснефть – Сибирь" и членов их семей приняли участие в экологической акции по посадке деревьев в рамках всероссийского проекта "Сохраним лес", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Мероприятие по восстановлению лесного фонда проходило в Тюменском районе на участке, который пострадал от природных пожаров.

Волонтеры предприятия высадили более 2 тыс. сеянцев сосны обыкновенной. Всего же в рамках акции было посажено свыше 114 тыс. саженцев на территории площадью 26 га.

Цель – привлечение внимания населения к теме профилактики лесных пожаров и лесовосстановления, улучшение экологической ситуации в регионе, формирование бережного отношения к природе.

За четыре года участия в акции "Сохраним лес" сотрудники компании высадили более 14 тыс. деревьев.

"Я приехал с семьей, многие мои коллеги тоже приехали с детьми. Мы любим гулять в лесу, любим отдых на природе. Акция "Сохраним лес" – отличная возможность совместить приятное с полезным, и показать нашим детям своим примером, как можно и нужно помогать сохранить природные богатства", – рассказал участник акции, волонтер "Транснефть – Сибирь" Андрей Шемет.