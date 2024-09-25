25,5 лет тюрьмы получил агент СБУ Иван Недильский

25,5 лет лишения свободы получил гражданин России и агент Службы безопасности Украины Иван Недильский. Также он обязан выплатить штраф - 600 тысяч рублей, пишет Lenta.ru.

Недильского обвинили в госизмене и терактах в Подмосковье.

По данным ФСБ, в июле 2022 года Недильский с помощью коктейля Молотова попытался поджечь военкомат в Можайске, но у него не получилось. Через несколько месяцев он все-таки устроил пожар в военкомате в другом месте - городском округе Шаховская. Уже через сутки его задержали.

Как стало известно, мужчина также передавал Киеву данные об объектах инфраструктуры в Московской и Смоленской областях и осквернил мемориал "Скорбящая мать" и "Мемориальный знак в честь освобождения Смоленщины от немецко-фашистских оккупантов".

Недильский в итоге пробудет в тюрьме 8 лет, а затем еще 17,5 лет в колонии строгого режима.

ФСБ отметили, что Недильский — уроженец Украины, в Россию переехал в 1994 году, а после начала СВО переехал в Грецию, где его и завербовали.